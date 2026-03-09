Вони бачать привидів минулого: Ді Каніо розкритикував Інтер за боягузтво в міланському дербі

Колишній футболіст Мілана Паоло Ді Каніо висловився про перемогу "червоно-чорних" над Інтером (1:0) у матчі 28 туру Серії А.

Його слова передає TMW.

Італійський експерт розкритикував гравців "нерадзуррі". Він вважає, що лідер чемпіонату не може так боязливо грати, до того у настільки принциповій зустрічі.

"Якщо Інтер перебуває в такому складному становищі та боїться, що не зможе досягти успіху… Вони бачать привидів минулого. Вони страшенно боялися, хоча випереджали суперника на десять очок. Барелла, Дімарко… і всі інші. Хіба вони справді так налякані? Особливо через Мілан", – сказав Ді Каніо.

Зазначимо, що після цієї поразки Інтер залишився на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Підопічні Крістіана Ківу наразі випереджають Мілан на сім очок, який є найближчим переслідувачем.

Нагадаємо, що напередодні Інтер несподівано вилетів з Ліги чемпіонів. В 1/16 фіналу "нерадзуррі" не змогли пройти норвезький Буде-Глімт.