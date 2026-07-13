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Арановський отримав призначення на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 13 липня 2026, 18:48
Арановський отримав призначення на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Євген Арановський
УАФ

Український спеціаліст Євген Арановський працюватиме на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів-2026/2027.

Про це повідомляє УАФ.

Він виконуватиме відповідні обов'язки на грі Іберія (Грузія) – Флора (Естонія), яка відбудеться 14 липня в Тбілісі.

Арановський контролюватиме роботу албанської бригади рефері на чолі з Флоріаном Латою.

Матч відбудеться 14 липня в Тбілісі на стадіоні імені Михайла Месхі. Початок – о 19:00 за київським часом. Перший поєдинок завершився перемогою грузинського клубу 3:2.

Як відомо, одразу три бригади українських рефері працювали на матчах перших кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів та Ліги конференцій сезону-2026/2027.

Арановський Ліга чемпіонів

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