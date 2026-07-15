Камбек Шемрока, драма Ларна та виліт Жальгіріса: матчі-відповіді 1-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 липня, відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися чергові учасники наступної стадії турніру.

Зокрема, фінський КуПС у драмі з екстратаймами вибив македонський Вардар (4:3 за сумою двох зустрічей), а ірландський Шемрок Роверс оформив яскравий камбек у протистоянні з мальтійською Флоріаною, розгромивши суперника з рахунком 5:1 після поразки в першій грі.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, перший раунд

Матчі-відповіді, 14 липня

КуПС (Фінляндія) – Вардар (Північна Македонія) 2:3 після д.ч. (0:0, 0:2)

За підсумками двох зустрічей – 4:3.

Голи: 0:1 – 59 Саволайнен (автогол), 0:2 – 90+1 Закарич (пенальті), 1:2 – 100 Арма, 1:3 – 102 Пулейо, 2:3 – 105+1 Пажишек (пенальті)

Іберія 1999 (Грузія) – Флора (Естонія) 2:2 (2:0)

За підсумками двох зустрічей – 5:4.

Голи: 1:0 – 13 Сіхарулашвілі, 2:0 – 36 Сіхарулашвілі, 2:1 – 69 Варюнд, 2:2 – 84 Саппінен (пенальті)

Інтер Клуб Ескальдес (Андорра) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 1:1 (0:0) За підсумками двох зустрічей – 2:4.

Голи: 0:1 – 62 Мула, 1:1 – 80 Дасу

ФК Рига (Латвія) – Арарат-Вірменія (Вірменія) 3:2 (2:0)

За підсумками двох зустрічей – 3:4.

Голи: 0:1 – 59 Саволайнен (автогол), 0:2 – 90+1 Закарич (пенальті), 1:2 – 100 Арма, 1:3 – 102 Пулейо, 2:3 – 105+1 Пажишек (пенальті)

Левскі (Болгарія) – Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) 4:0 (0:0)

За підсумками двох зустрічей – 5:1.

Голи: 1:0 – 48 Окофлекс, 2:0 – 59 Рейналдо, 3:0 – 65 Рейналдо, 4:0 – 85 Переа

Нью-Сейнтс (Уельс) – Сабах Баку (Азербайджан) 1:2 (0:2)

За підсумками двох зустрічей – 1:4.

Голи: 0:1 – 28 Мікельс, 0:2 – 42 Дашдаміров, 1:2 – 89 Лок

Дріта (Косово) – Жальгіріс Каунас (Литва) 2:3 (1:1)

За підсумками двох зустрічей – 3:4.

Голи: 0:1 – 9 Слівка, 1:1 – 20 Яшарі, 2:1 – 53 Манай, 2:2 – 82 Слівка, 2:3 – 90+4 Беншаіб (пенальті)

Ларн (Північна Ірландія) – Тре Фйорі (Сан-Марино) 2:1 (1:1)

За підсумками двох зустрічей – 3:1.

Голи: 0:1 – 11 Менгуччі, 1:1 – 25 Рідлі, 2:1 – 69 Бент (пенальті)

Вилучення: Реа, 63 (Тре Фйорі, затримка суперника), Барнарді, 90 (Тре Фйорі, друга жовта картка)

Шемрок Роверс (Ірландія) – Флоріана (Мальта) 5:1 (2:1)

За підсумками двох зустрічей – 5:3.

Голи: 1:0 – 7 Грейс, 1:1 – 13 Гудель, 2:1 – 29 Воттс, 3:1 – 48 Макговерн, 4:1 – 61 Берк, 5:1 – 73 Бірн

Нагадаємо, що 7 липня відбулися перші матчі стартового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.