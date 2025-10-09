Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Футболіст може залишитися інвалідом через травму, отриману в матчі чемпіонату Китаю

Олег Дідух — 9 жовтня 2025, 14:44
Футболіст може залишитися інвалідом через травму, отриману в матчі чемпіонату Китаю
Самуель Асамоа
Belga News Agency/Alamy

Жахливий випадок трапився у матчі другого дивізіону чемпіонату Китаю. Півзахисник Гуансі Пінгго Самуель Асамоа може залишитися інвалідом до кінця життя внаслідок травм, отриманих у матчі проти Чонкіна.

Про це повідомляє The Guardian.

В ігровому епізоді на 54 хвилині матчу Асамоа на фланзі вів силову боротьбу з суперником, який корпусом штовхнув його. 31-річний тоголезець втратив рівновагу та на повній швидкості врізався головою в рекламний щит.

Внаслідок зіткнення Асамоа отримав перелом шиї. Певний час під загрозою було його життя. Зараз стан футболіста стабільний, проте існує висока імовірність того, що до кінця життя він залишиться інвалідом. Йому загрожує параплегія – параліч або обох рук, або обох ніг.

Нагадаємо, наприкінці вересня ексгравець Арсенала Біллі Вігар помер через травму голови, отриману під час матчу.

ВІДЕО травма

ВІДЕО

Божевільний матч відбору на ЧС-2026: гольова перестрілка, сумнівний офсайд і гол поміж ніг з центру поля
Знову за своє: росіянин Мєдвєдєв прилюдно вилаявся після матчу на турнірі в Шанхаї
Новий роман Вінісіуса: зірка Реала записав вірусний танець із відомою блогеркою
Різко змінився в обличчі: Сафонов зніяковів, коли почув питання про Забарного
НХЛ. Флорида відкрила сезон перемогою над Чикаго

Останні новини