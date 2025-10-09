Футболіст може залишитися інвалідом через травму, отриману в матчі чемпіонату Китаю

Жахливий випадок трапився у матчі другого дивізіону чемпіонату Китаю. Півзахисник Гуансі Пінгго Самуель Асамоа може залишитися інвалідом до кінця життя внаслідок травм, отриманих у матчі проти Чонкіна.

Про це повідомляє The Guardian.

В ігровому епізоді на 54 хвилині матчу Асамоа на фланзі вів силову боротьбу з суперником, який корпусом штовхнув його. 31-річний тоголезець втратив рівновагу та на повній швидкості врізався головою в рекламний щит.

#SamuelAsamoah, Togolese footballer of #GuangxiPingguo, has suffered fracture of cervical vertebrae with risks of high paraplegia, after being bodychecked in a #ChineseLeagueOne match against #ChongqingTonglianglong and crashed head-first into an LED screen, the club said. pic.twitter.com/pXSrqb6rgP — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) October 6, 2025

Внаслідок зіткнення Асамоа отримав перелом шиї. Певний час під загрозою було його життя. Зараз стан футболіста стабільний, проте існує висока імовірність того, що до кінця життя він залишиться інвалідом. Йому загрожує параплегія – параліч або обох рук, або обох ніг.

Нагадаємо, наприкінці вересня ексгравець Арсенала Біллі Вігар помер через травму голови, отриману під час матчу.