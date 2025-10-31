Фантастика з глибинок Англії: воротар забив гол ножицями на 98-й хвилині і врятував команду від поразки
У футболі трапляються дива, і цього тижня одне з них сталося в Англії. Воротар клубу Чернок Річард, що виступає у Прем’єр-дивізіоні Північно-Західної футбольної ліги (NWCFL), став справжнім героєм, забивши приголомшливий гол у компенсований час.
На 98-й хвилині матчу проти Геленс команда поступалася з рахунком 1:2. У відчайдушній спробі зрівняти рахунок воротар Раян Геймер вирушив у штрафний майданчик суперника на розіграш кутового.
Після подачі захисник суперника відбив м’яч просто на лінію штрафного, де вже чатував сам Геймер. Без роздумів він виконав удар ножицями просто в дальній верхній кут воріт, залишивши голкіпера Геленс без шансів.
Завдяки цьому голу команда здобула нічию (2:2) і піднялася на 17-те місце в таблиці. Для Геймера ж цей момент став справжнім "моментом слави" у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що голкіпер Саутгемтона став героєм матчу проти юнацької команди Реала, віддавши асист на останніх секундах гри.