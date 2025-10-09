Українська правда
Микола Дендак — 9 жовтня 2025, 16:13
Циганков повернувся до тренувань із Жироною
Вінгер каталонської Жирони та збірної України з футболу Віктор Циганков повернувся до тренувань після травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що футболіст наразі займається за індивідуальною програмою. Цього сезону Циганков зіграв лише два матчі на клубному рівні (168 хвилин, 1 асист).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Віктор Циганков не зможе взяти участь у матчах відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року, які збірна України проведе цього місяця.

У це вікно для матчів збірних "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Зустрічі відбудуться 10 та 13 жовтня відповідно.

