Стали відомі результати жеребкування відбору на чемпіонат світу-2026

У п'ятницю, 13 грудня, відбулось жеребкування відбору на чемпіонат світу-2026 у європейській частині.

Результати жеребкування

Група А: Італія/Німеччина (переможець 1/4 фіналу Ліги націй), Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург.

Група В: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово.

Група С: Португалія/Данія, Греція, Шотландія, Білорусь.

Група D: Франція/Хорватія (переможець 1/4 фіналу Ліги націй), Україна, Ісландія, Азербайджан.

Група Е: Іспанія/Нідерланди (переможець 1/4 фіналу Ліги націй), Туреччина, Грузія, Болгарія.

Група F: Португалія/Данія (переможець 1/4 фіналу Ліги націй), Угорщина, Ірландія, Вірменія

Група G: Іспанія/ Нідерланди (переможений в 1/4 фіналу Ліги націй), Польща, Фінляндія, Литва, Мальта.

Група H: Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино.

Група I: Італія/Німеччина (переможений в 1/4 фіналу Ліги націй), Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова.

Група J: Бельгія, Вельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн.

Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра.

Група L: Франція/Хорватія (переможений в 1/4 фіналу Ліги націй), Чехія, Чорногорія, Фарерські острови, Гібралтар.

Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд:

12 національних команд вийдуть у груповий етап ЧС-2026 напряму у разі перемоги у своїй групі.

12 команд, що посіли другі місця потраплять до плейоф за вихід на ЧС-2026. Також у цьому мінітурнірі зможуть зіграти 4 команди, що посіли найвищий рейтинг за виступи в Лізі націй сезону-2024/2025.

Фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.