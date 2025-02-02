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Бенфіка Трубіна близька до підписання екснападника Роми

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 11:00
Бенфіка Трубіна близька до підписання екснападника Роми
Андреа Болетті
Getty images

Лісабонська Бенфіка близька до здійснення подвійного підписання за два дні до закриття трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Орли" знаходяться на завершальній стадії переговорів із Ромою щодо захисника Самуеля Даля. Окрім того, до переходу у Бенфіку близький форвард Комо Андреа Белотті.

Зазначимо, що до команди Фабрегаса нападник приєднався саме зі стану римлян.

У сезоні-2024/25 на рахунку Белотті 19 матчів у всіх турнірах, в яких він двічі відзначався у воротах суперників.

Даль майже не має ігрового часу в Ромі, взявши участь у чотирьох поєдинках поточної кампанії.

Сьогодні римляни зіграють матч 23 туру італійської Серії А проти Наполі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що хавбек "вовків" стане гравцем Інтера.

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