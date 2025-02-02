Бенфіка Трубіна близька до підписання екснападника Роми

Лісабонська Бенфіка близька до здійснення подвійного підписання за два дні до закриття трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Орли" знаходяться на завершальній стадії переговорів із Ромою щодо захисника Самуеля Даля. Окрім того, до переходу у Бенфіку близький форвард Комо Андреа Белотті.

🚨🦅 EXCL: Benfica are closing in on Andrea Belotti and Samuel Dahl deals.



Verbal agreements almost reached to sign Italian striker and Swedish fullback from Como and Roma.



Final details to be sorted today. 🔴🏁 pic.twitter.com/U76XaqiGnn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

Зазначимо, що до команди Фабрегаса нападник приєднався саме зі стану римлян.

У сезоні-2024/25 на рахунку Белотті 19 матчів у всіх турнірах, в яких він двічі відзначався у воротах суперників.

Даль майже не має ігрового часу в Ромі, взявши участь у чотирьох поєдинках поточної кампанії.

Сьогодні римляни зіграють матч 23 туру італійської Серії А проти Наполі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що хавбек "вовків" стане гравцем Інтера.