Ексфорвард збірної Італії вибув до кінця сезону

Відомий форвард Кальярі Андреа Белотті отримав розрив хрестоподібної зв’язки коліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Сардинії.

Травму 31-річний ексгравець збірної Італії отримав у суботу, 27 вересня, в матчі п’ятого туру Серії А проти Інтера (домашня поразка 0:2). Орієнтовані терміни відновлення після такої травми – щонайменше 6-7 місяців. Це значить, що поточний сезон для Белотті, скоріше за все, завершений.

Белотті перейшов у Кальярі лише 1 вересня поточного року з Комо. У попередньому, четвертому турі Серії А відзначився дублем у ворота Лечче.

Белотті найбільше відомий за виступами за Торіно та Палермо. Також захищав кольори Альбінолеффе, Роми, Фіорентини, Комо та Бенфіки. В 2016 – 2022 роках провів 44 матчі та забив 12 голів за збірну Італії, з якою став чемпіоном Європи.