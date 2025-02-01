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Партнер Довбика по Ромі перейде в Інтер

Олексій Мурзак — 1 лютого 2025, 15:32
Партнер Довбика по Ромі перейде в Інтер
Нікола Залевський
AS Roma

Півзахисник Роми Нікола Залевський перейде в Інтер.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, поляк перейде в міланський клуб на правах оренди з необов'язковою опцією викупу.

Незабаром планується медогляд футболіста. Напередодні півзахисник підписав новий контракт із Ромою до 2026 року

У поточному сезоні Залевський зіграв за Рому 17 матчів, в яких зробив 2 гольові передачі. TransferMarkt оцінює захисника в 10 млн євро.

Раніше український форвард Роми Артем Довбик розповів, що багато часу грав за команду травмованим, і це вилилося в його невдалий дебют за римський клуб.

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Рома

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