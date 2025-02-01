Партнер Довбика по Ромі перейде в Інтер

Півзахисник Роми Нікола Залевський перейде в Інтер.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, поляк перейде в міланський клуб на правах оренди з необов'язковою опцією викупу.

🚨⚫️🔵 Inter agree deal to sign Nicola Zalewski from AS Roma, here we go!



Agreement imminent as revealed earlier today and now being sealed between all parties.



Zalewski signs new deal at Roma then joins Inter, loan with buy option clause not mandatory.



Medical being planned. pic.twitter.com/mV7ExcbUAJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025

Незабаром планується медогляд футболіста. Напередодні півзахисник підписав новий контракт із Ромою до 2026 року

У поточному сезоні Залевський зіграв за Рому 17 матчів, в яких зробив 2 гольові передачі. TransferMarkt оцінює захисника в 10 млн євро.

Раніше український форвард Роми Артем Довбик розповів, що багато часу грав за команду травмованим, і це вилилося в його невдалий дебют за римський клуб.