Партнер Довбика по Ромі перейде в Інтер
Нікола Залевський
AS Roma
Півзахисник Роми Нікола Залевський перейде в Інтер.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, поляк перейде в міланський клуб на правах оренди з необов'язковою опцією викупу.
Незабаром планується медогляд футболіста. Напередодні півзахисник підписав новий контракт із Ромою до 2026 року
У поточному сезоні Залевський зіграв за Рому 17 матчів, в яких зробив 2 гольові передачі. TransferMarkt оцінює захисника в 10 млн євро.
Раніше український форвард Роми Артем Довбик розповів, що багато часу грав за команду травмованим, і це вилилося в його невдалий дебют за римський клуб.