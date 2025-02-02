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Рома Довбика зіграє з Наполі, Мілан та Інтер зустрінуться у 23 турі Серії А

Станіслав Лисак — 2 лютого 2025, 10:18
Артем Довбик у складі Роми
Артем Довбик (по центру)
Getty Images

Сьогодні, 2 лютого, відбудеться 4 поєдинки у межах 23 туру італійської Серії А.

Зокрема, Рома, за яку виступає Артем Довбик, прийматиме Наполі в одному з центральних матчів ігрового дня.

Також увага вболівальників буде прикута до міланського дербі. Мілан зустрінеться з Інтером на легендарному стадіоні "Сан-Сіро".

Окрім цього, Дженоа Руслана Малиновського завітає в гості до Фіорентини, а Ювентус зіграє з Емполі.

Чемпіонат Італії – Серія А
2 лютого, 23 тур

13:30. Ювентус – Емполі

16:00. Фіорентина – Дженоа

19:00. Мілан – Інтер

21:45. Рома – Наполі

Напередодні Аталанта не змогла переграти Торіно та втратила важливі очки у боротьбі за лідерство у Серії А.

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