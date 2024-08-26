Віцепрезидент Ворскли — експертам УПЛ ТБ: Де ж ви були, чому не аналізували, коли навесні у нас було 4 скандальних гри в 7 турах?

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак вважає, що експерти УПЛ ТБ не приділяли достатньо уваги матчам полтавців у весняній частині минулого сезону, в яких арбітри приймали суперечливі рішення на користь суперників.

Про це він сказав у ефері УПЛ ТБ.

"Ми взяли 6 очок у трьох турах — це головне. Вже грали і квадрати, і ромби, і трикутники, і гарно, і з ТТД, і по Wyscout, і з ударами... І що далі?

Ви говорите про якісь скандальні ігри. А чому ж ви не говорили, коли навесні у нас було 4 скандальних гри в семи турах? Де ж ви були, чому ви не аналізували? Зараз скандальна гра. В чому вона скандальна?

Ну, помилка арбітра. Ми про це говорили, я про це тилдоню, вибачте, розказую піроку-рік. Я не можу об’єктивно оцінювати, тому що це моя рідна команда. Я завжди буду відстоювати свою рідну команду, як би там не було.

Звичайно, хочеться більш яскравого футболу. Але ми пішли шляхом, який називається "власні вихованці". Ми пішли цим шляхом, коли довірили Сергію Долганському тренерську лаву. Цей шлях є дуже ризикований. На сьогоднішній день в Україні 4 клуби займаються вихованням футболістів. І це ж треба теж говорити так, як є.

І знову ж — чому зараз такі нервові ігри? Я повторюся: у семи матчах весняної частини сезону визнаються помилки арбітра, які вплинули на результат гри. Якби ми йшли стандартним шляхом, мені потрібно було б вигнати пів команди і тренерський штаб.

Але ж ми розуміємо, що відбувалося? І все! А зараз ми говоримо — яскраво чи не яскраво. Я вважаю, що взяли очки — і слава Богу. Будемо дивитися далі. Яскраво воно буде, чи не яскраво — на сьогоднішній день яскравість буде на задньому плані. З урахуванням усіх нюансів, які відбуваються", — сказав Лисак.