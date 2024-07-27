Віцепрезидент Ворскли розкрив деталі проєкту нового стадіону

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак підтвердив інформацію про те, що клуб планує побудувати новий стадіон на місці старого.

Про це він повідомив у інтерв’ю "Українському футболу".

"Можу підтвердити, що наразі ми виношуємо ідею про зведення нового сучасного стадіону на 16-18 тисяч місць. Маємо розуміння, відпрацьоване спільно з Інститутом розвитку міста, що реновація стадіону Ворскла ім. О. Бутовського повинна проходити без закриття діючої арени.

Звичайно, депутатам міськради в цей непростий час питання головної спортивної арени регіону може здатися не на часі, але ми готуємось до публічного обговорення і віримо, що знайдемо консенсус.

У нас є передпроєктні пропозиції. Мета – відповідати міжнародним вимогам для проведення матчів, що приймають матчі найвищого рівня, нормам регламенту ФІФА/УЄФА. Також планується створити максимально комфортні умови для наших уболівальників: зони відпочинку, дитячі майданчики, зони гостинності тощо.

Наш почесний президент, Костянтин Жеваго, фактично є генератором цієї ідеї і ми перебуваємо в активному діалозі щодо її реалізації", — сказав Лисак.