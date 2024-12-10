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З футболу в дипломати: віцепрезидент Динамо працевлаштувався в Шотландії

Максим Розенко — 10 грудня 2024, 22:04
З футболу в дипломати: віцепрезидент Динамо працевлаштувався в Шотландії
Андрій Мадзяновський
ФК Динамо

Андрій Мадзяновський, який ще декілька тижнів тому працював на посаді віцепрезидент київського Динамо та відповідав за безпеку, змінив роботу.

48-річний Мадзяновський отримав призначення консулом України в Единбурзі. Прізвище Мадзяновського вже з’явилося серед співробітників на офіційному сайті консульства.

Нагадаємо, що напередодні президент Динамо Ігор Суркіс вирішив реорганізувати інститут віцепрезидентства. Деякі віцепрезиденти отримали статус радників, також до них долучилася легенда Динамо Леонід Буряк.

А вже у четвер, 12 грудня, київське Динамо проведе 6-й матч у Лізі Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" буде іспанський Реал Сосьєдад.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Реале" у Сан-Себастьяні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

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