Атлетико планує придбати центрбека збірної Аргентини, який грає в АПЛ

Атлетико зробило захисника Тоттенгема Крістіана Ромеро своєю головною трансферною ціллю на це літо, щоб посилити лінію оборони команди Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "матрацники" уважно стежать за прогресом футболіста та бачать у ньому одного з найкращих центральних захисників світу.

До того ж, іспанці хочуть скористатися тим, що влітку у 26-річного аргентинця залишатиметься два роки за чинним контрактом зі "шпорами".

Варто зазначити, що Ромеро критикував керівництво Тоттенгема за постійний продаж лідерів команди.

"Останні кілька років завжди одне й те саме – спочатку змінюються гравці, потім тренерський штаб, а відповідальні завжди одні й ті самі люди. Сподіваюся, вони зрозуміють, хто є справжніми відповідальними, і ми будемо рухатися вперед, тому що це прекрасний клуб, який з такою структурою, яку він має, міг би легко боротися за титул щороку", – сказав центрбек.

У нинішньому сезоні Крістіан Ромеро взяв участь у всього 17 матчах, пропустивши 27 поєдинків через травми. Transfermarkt оцінює гравця у 55 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що форвард Атлетико узгодив деталі особистого контракту з мексиканським грандом.