Руні очолить клуб Чемпіоншипу

Вейн Руні стане головним тренером Плімута, який виступає в Чемпіоншипі. Офіційне оголошення буде впродовж настуних 24 годин.

Про це повідомляє The Telegraph.

Екскапітан збірної Англії та Манчестер Юнайтед повернеться до роботи після тривалих переговорів з радою клубу, які відбувалися протягом останніх кількох днів.

Останнім клубом Руні був Бірмінгем, який він очолив у жовтні та провів на чолі команди у рамках чемпіонату 15 матчів, з яких виграв лише 2. Під його керівництвом команда з 6-го місця у Чемпіоншипі опустилася на 20.

Також він очолював Дербі Каунті (2020-2022 р.) та Ді Сі Юнайтед (2022-2023 р.)

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Плімут за підсумками сезону посів 21 місце у Чемпіоншипі, набравши на 1 очко більше, ніж у Бірмінгема, який вилетів.