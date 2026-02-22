Юнацьку команду дебютанта УПЛ очолив ветеран війни з Росією

Старшим тренером юнацької команди Кудрівки U-19 став Олександр Протченко, який брав участь у війні з Росією.

Про це повідомив офіційний сайт клубу з Чернігівщини.

33-річний фахівець володіє дипломом А-Диплом UEFA та має досвід тренерської роботи в клубах: Арсенал-Київ U-16-U-17 (старший тренер, 2016-2019), СК Чайка (асистент тренера, 2018-2020), Кудрівка (головний тренер, 2021-2022). З 2023 до останнього часу працював на посаді технічного директора.

Після початку повномасштабного вторгнення Протченко ніс службу в лавах Збройних сил України з 2022 по 2025 рік та є ветераном російсько-української війни.

До тренерського штабу Протченка також увійшли: Юрій Замараєв (попередній клуб Полісся), Олександр Долгопятов (виступав за Кудрівку на аматорському рівні та у Другій лізі), а також Дмитро Іванов (тренер воротарів).

Зазначимо, що у Національній лізі U-19 Кудрівка займає передостаннє 15-те місце, маючи в активі 4 бали.

Раніше повідомлялося, що Кудрівка взяла в оренду захисника донецького Шахтаря Мар'яна Фарину.