Українське алкодербі в АПЛ: ще один клуб оголосив про співпрацю з Nemiroff

Український виробник алкогольних напоїв Nemiroff став горілчаним партнером Вест Гема.

Про це лондонський клуб повідомив на своєму сайті.

"Вест Гем радий оголосити про нове партнерство з Nemiroff, провідним світовим горілчаним брендом з більш ніж 150-річною історією, який походить з України.

Будучи експортером горілки номер один в Україні з присутністю на п'яти континентах, Nemiroff отримав понад 130 міжнародних нагород, а нещодавно здобув титул найкращого горілчаного бренду 2024 року.

Співпраця бренду з Вест Гем Юнайтед є наступним кроком у його глобальній експансії, заснованій на спільному прагненні до якості та досконалості.

Завдяки цьому партнерству Nemiroff буде використовувати динамічні маркетингові платформи West Ham United з можливостями брендингу в цифровому та фізичному просторі, пропонуючи унікальні активації та заходи, покликані наблизити бренд до фанатів. Присутність Nemiroff буде помітна на цифрових ресурсах Вест Гема та в дні матчів на лондонському стадіоні та буде занурювати вболівальників у спадщину бренду та плани на майбутнє.

Маючи багаторічну історію глобального спортивного партнерства, розширення присутності Nemiroff у футболі є природним наступним кроком. Це партнерство підкреслює спільні цінності та пристрасть вболівальників «Вест Гем Юнайтед» по всьому світу, що відповідає гаслу Nemiroff: That's My Spirit ("Це мій дух")", – йдеться в заяві "молотобійників".