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Мойєс втретє у кар'єрі може очолити Вест Гем

Олексій Мурзак — 9 грудня 2024, 15:46
Мойєс втретє у кар'єрі може очолити Вест Гем
Девід Мойєс
AFP

Шотландський фахівець Девід Мойєс втретє у кар'єрі може очолити Вест Гем.

Про це пише The Sun.

За інформацією видання, Мойєс уже зустрівся з власником клубу і запевнив того, що готовий повернутися до роботи, щойно місце головного тренера стане вільним.

"Молотобійці" вже протягом деякого часу розглядають відставку Хулена Лопетегі. Як стверджує видання, сьогоднішній матч проти Вулверхемптона в межах 15 туру Англійської Прем'єр-ліги може стати останнім для іспанця.

Мойєс уже двічі очолював лондонський клуб. Саме під його керівництвом Вест Гем вперше у своїй історії пробився в єврокубки.

Раніше з'явилася інформація, що на посаду головного тренера клубу розглядають екстренера Ювентуса та Мілана Массіміліано Аллегрі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем

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