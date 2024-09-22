Вернидуб: З мого боку є деякі помилки

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб визнав, що він припустився деяких помилок у комлектації команди на новий сезон.

Про це він сказав на пресконференції після нічиєї з Ворсклою. Слова наставника наводить офіційний сайт Кривбаса.

" Я вже казав, що цей рік буде набагато важчим. Завоювати бронзу набагато простіше, ніж її відстояти. До того ж, хочеться не тільки її відстояти, а і прогресувати далі. З мого боку теж є деякі помилки: по селекції не так виглядаємо наразі, як би хотілось. Треба її виправляти, працюємо в цьому напрямку. Але дуже важко зараз запрошувати до України кваліфікованих футболістів у цей час", – сказав Вернидуб.

Після шести зіграних матчів Кривбас перебуває на 5-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату України. Втім, уже завтра команду Юрія Вернидуба може випередити Шахтар – для цього "гірникам" потрібно здолати Оболонь.