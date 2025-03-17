Вернидуб продовжить контракт із Кривбасом

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб заявив, що готовий продовжити співпрацю з клубом.

Цитує фахівця пресслужба криворіжців.

"Продовження контракту? Мені дуже приємно, що уболівальники хвилюються з цього приводу. Вдячний за це кожному. А те, що це обговорюють в ЗМІ каже про зацікавленість усієї футбольної спільноти України, як у цьому питанні, так і в цілому говорить про те, що Кривбас і ситуація в Клубі цікава всім.

Щодо нового контракту – це питання часу. Ми вже погодили все з керівництвом клубу і наразі тривають деякі перемовини стосовно деталей продовження нашої співпраці", – розповів Вернидуб.