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Вернидуб продовжить контракт із Кривбасом

Олександр Булава — 17 березня 2025, 19:20
Вернидуб продовжить контракт із Кривбасом
Юрій Вернидуб
Кривбас

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб заявив, що готовий продовжити співпрацю з клубом.

Цитує фахівця пресслужба криворіжців.

"Продовження контракту? Мені дуже приємно, що уболівальники хвилюються з цього приводу. Вдячний за це кожному. А те, що це обговорюють в ЗМІ каже про зацікавленість усієї футбольної спільноти України, як у цьому питанні, так і в цілому говорить про те, що Кривбас і ситуація в Клубі цікава всім.

Щодо нового контракту – це питання часу. Ми вже погодили все з керівництвом клубу і наразі тривають деякі перемовини стосовно деталей продовження нашої співпраці", – розповів Вернидуб.

Нагадаємо, Вернидуб очолив Кривбас влітку 2022 року. Наразі клуб посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 32 очки.

Юрій Вернидуб Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

Юрій Вернидуб

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