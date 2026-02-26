Вернидуб зробив відверте зізнання щодо роботи в Нефтчі який співпрацює з росіянами

Український наставник Юрій Вернидуб висловився про роботу в азербайджанському Нефтчі.

Його цитує Sportinfo.az.

60-річний тренер був здивований рівнем місцевого футболу, адже у Прем'єр-лізі Азербайджану може бути зафіксований будь-який результат, а більшість клубів показують приблизно однаковий рівень.

Вернидуб шкодує, що не очолив Нефтчі раніше. За його словами, якби він почав працювати на чолі клубу влітку 2025 року, то міг би вивести команду на амбітніший рівень, аніж зараз.

Нагадаємо, що український коуч був призначений головним тренером Нефтчі на початку грудня минулого року.

Нинішній клуб Вернидуба набрала 30 балів у 20-ти турах, посідаючи сьоме місце у турнірній таблиці азербайджанської Прем'єр-ліги. Крайній матч Нефтчі проти Карабаха був перенесений через виступи суперника команди українського спеціаліста у Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що Карабах вилетів із 1/16 фіналу ЛЧ від англійського Ньюкасла (дві поразки – 1:6 та 2:3).

Раніше повідомлялось, що академії Нефтчі та московського Локомотива підписали угоду. Вернидуб відреагував на подібну співпрацю його клубу з ворожим представником.