Вернидуб: Кривбас провів потужні збори

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що його підопічні добре підготувалися до наступного сезону Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Слова Вернидуба передає пресслужба криворізького клубу.

"Настрій робочий. Провели дуже непогані потужні збори, зіграли хороші спаринги. Повернулись додому, та дали хлопцям декілька днів відпочити. Тепер починаємо підготовку до матчу з Чорноморцем. Бачу, що в колективі настрій бойовий, всі готові до перших матчів нового сезону. Але попереду ще майже тиждень підготовки, будемо працювати.

З українцями жодних проблем, з легіонерами — трохи важче, але і вони потроху вливаються в колектив, адаптація йде як треба. Тим паче вони всі молоді, тому проблем бути не повинно. Дуже розраховую на усіх новачків. Так, розумію, що швидко інтегруватись в нашу гру їм буде нелегко, потрібен час. Очікую, що вони допоможуть Кривбасу в новому сезоні й надалі", — сказав Вернидуб.

Нагадаємо, минулого сезону Кривбас Вернидуба здобув бронзу чемпіонату України. Невдовзі криворіжці зіграють у кваліфікації Ліги Європи — номінально домашній матч проти Вікторії Пльзень вже 8 серпня.