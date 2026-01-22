Він пройшов зірковий шлях, – Вернидуб оцінив кар’єру Малиновського в Європі

Колишній головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб поділився думками щодо успіхів експівзахисника команди Руслана Малиновського у провідних європейських чемпіонатах.

Слова Вернидуба надає Український футбол.

"З Малиновським не спілкуємося, але я також дуже радий за нього. На відміну від Саші [Караваєва], він дійсно пройшов зірковий шлях. Після Зорі одразу поїхав у Генк, а далі кар'єра склалася непогано. Був одним з провідних гравців Аталанти, де зарекомендував себе. Досі виступає в Італії за Дженоа," – сказав тренер.

Особливу увагу фахівець звернув на стійкість Руслана. Він нагадав, що бельгійський Генк ризикував, підписуючи українця з важким пошкодженням.

"Він – сильна людина. Генк викупив його з тяжкою травмою, бо повірив у нього. Можливо, те ушкодження забрало якийсь час, але він відновився й усе довів. Нехай і далі щастить", – додав Юрій Вернидуб.

Руслан Малиновський провів під керівництвом Вернидуба у Зорі 59 офіційних поєдинків, записавши на свій рахунок 13 голів та 8 результативних передач.

Зараз 32-річний півзахисник є гравцем італійської Дженоа, де у нинішньому сезоні забив два м'ячі і віддав три гольових паси в 20 зустрічах.

Нагадаємо, що Зоря знову зазнала поразки у товариському матчі в межах підготовки до весняної частини сезону, від польської Медзі.