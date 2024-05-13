Вернидуб пояснив поразку від Полісся

Гравці Кривбасу провалили останні хвилини матчу з Поліссям (0:1) у 28 турі чемпіонату України.

Таку думку висловив головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб на післяматчевій пресконференції.

"Щодо сьогоднішньої гри, то десь провали останні 10 хвилин. Перебудувались, хотіли зіграти в три захисники. Спробували іншу схему, але, можливо, цього не потрібно було робити. Можливо, це моя помилка, але на помилках треба вчитись та рухатись далі.

Останні дві поразки — це відсутність мотивації чи якась втома футболістів в кінці сезону? Ми знали, що Дніпро-1 поступився Олександрії, і нас вже ніхто не посуне з третього місця. Коли хлопці це знають, то вже трошки інша справа.

Щодо гри у Дніпрі, то там був рівний матч. Супернику трошки більше пощастило. Але, не забувайте, що ми їх впевнено переграли вдома – 3:0. Поразки завжди будуть, це футбол. Головне, робити висновки та рухатись далі. Без невдача не буває перемог" — сказав Вернидуб.

Нагадаємо, матч Кривбаса з Поліссям розпочався ще у неділю, проте команди не змогли дограти гру через тривалі повітряні тривоги.