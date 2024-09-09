Вернидуб: Кривбас і Бетіс — це як Мерседес і скутер

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що між його командою та Бетісом аж надто велика різниця у класі.

Про це він сказав у інтерв’ю Віктору Вацку.

"Якщо брати Бетіс – я не боюся цих слів і хлопцям сказав: "Це як порівнюват навіть не Мерседес із Запорожцем навіть, а зі скутером таком". За швидкістю, за технікою, за дриблінгом – дуже важко. Хоча що в першій грі, що в другій, ми спочатку виглядали дуже непогано, а потім, знаєш, може не вистачило сил. Все одно цей графік щільний, від якого ми не відмовилися – всі говорять: "А чого вони, дурні? Могли перенести", – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, у плейоф кваліфікації Ліги конференцій Бетіс переміг Кривбас із рахунком 5:0 за сумою двох матчів.