Я був відповідальний за постачання боєприпасів для артилерії: Вернидуб розповів про службу в армії

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб займався підвозом боєприпасів на артилерійські позиції.

Про свою службу в ЗСУ в перші місяці повномасштабного вторгнення наставник розповів у інтерв’ю The Guardian.

"Це був мій вибір. Думаю, в мене було хороше виховання. Шериф мав грати з Брагою в Лізі Європи, коли подзвонив мій син та розповів, що сталося. Після матчу я поїхав у своє рідне місто Запоріжжя та став на захист Батьківщини.

Так, на той момент мені було 56 років, але таких, як я, було багато. Середній вік у нашому підрозділі дорівнював близько 48 років. Я був відповідальний за постачання боєприпасів для артилерії в Дніпропетровській області.

Росіяни наступали, і наша задача полягала в тому, щоб зупинити їх. Коли ми виконували наші задачі, ми відходили і на наше місце приходила піхота. Це тривало три з половиною місяці, до червня 2022 року", — сказав Вернидуб.

Нагадаємо, минулого сезону Кривбас Вернидуба здобув бронзу чемпіонату України. Невдовзі криворіжці зіграють у кваліфікації Ліги Європи — номінально домашній матч проти Вікторії Пльзень вже 8 серпня.