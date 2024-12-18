Атакувальний півзахисник з досвідом гри в Іспанії залишив Верес

Атакувальний півзахисник Денис Світюха залишив рівненський Верес.

Про це повідомила пресслужба клубу УПЛ.

До Вереса він приєднався у серпні 2023 року. За 1,5 роки в команді Денис відіграв 12 матчів і відзначився 1 результативною передачею.

22-річний Світюха – вихованець Шахтаря. За першу команду "гірників" не дебютував. В УПЛ має досвід виступів за Маріуполь. За цей клуб він забив 1 гол за 9 поєдинків.

Після початку повномасштабного вторгнення виступав за іспанську Льєїду. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 100 тисяч євро.