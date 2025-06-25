Верес оформив перший трансфер у міжсезоння – ТаТоТаке

Рівненський Верес підсилиться грецьким захисником Константіносом Стамулісом.

Про це пише ТаТоТаке.

"Стамуліс – швидкісний збалансований фулбек, який однаково корисно працює і на атаку, і на захист. Теоретично може зіграти на лівому фланзі." – йдеться у повідомленні.

Основна позиція грека – правий захисник. Угода між Вересом та гравцем діятиме до 2027 року.

Останнім клубом 24-річного вихованця АЕКа був кіпрський Анортосіс. В сезоні-2024/25 він зіграв 29 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 325 тисяч євро.

Раніше Верес попрощався з досвідченим воротарем Богданом Когутом. Клуб також залишили нападники Микола Гайдучик та Руслан Степанюк.