Зграя поступово прокидається: огляд матчу 7-го туру УПЛ Верес – Полісся

29 вересня Полісся розгромило Верес у заключному матчі 7-го туру Української Прем'єр-ліги.

Доля поєдинку була вирішена ще в першому таймі, адже на перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь Полісся.

Огляд матчу

Чемпіонат Україна з футболу – УПЛ

7 тур, 29 вересня

Верес – Полісся 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 12 Філіппов, 0:2 – 37 Філіппов, 0:3 – 42 Брагару, 0:4 – 70 Йосефі, 1:4 – 72 Ндукве.

Верес: Горох – Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян – Харатін (73 Кучеров), Шарай (73 Нонго), Бойко, Куція (73 Годя) – Стень (46 Айдін), Ндукве (90+1 Пушкуца).

Полісся: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко, Велетень (81 Гуцуляк), Шепелєв (66 Йосефі), Андрієвський (66 Коста), Брагару (74 Назаренко) – Філіппов (66 Гайдучик).

Попередження: Ціпот – Бабенко, Андрієвський.

Полісся після семи турів має 12 очок і наразі посідає 6-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Верес знаходиться на 12-й позиції, маючи 7 балів.