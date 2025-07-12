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Верес переграв новачка УПЛ в товариському матчі

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 13:47
Верес переграв новачка УПЛ в товариському матчі
НК Верес

Рівненський Верес та новачок УПЛ Кудрівка зіграли у Бучі товариський матч, який завершився перемогою підопічних Шандрука.

Єдиний гол в матчі на свій рахунок записав Денис Ндукве під завісу поєдинку.

Товариський матч
12 липня

Верес – Кудрівка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ндукве, 90

Зазначимо, що це вже третя перемога Вереса на літніх зборах. Раніше рівняни переграли Ниву (3:0) та Колос (3:2). 

Кудрівка встигла зіграти три матчі, програвши Оболоні (2:0) та Полтаві (1:2), та перегравши Шахтар U-19 (3:1).

Раніше повідомлялось, що Верес попрощався з 19-річним півзахисником.

Верес Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка

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