Верес переграв новачка УПЛ в товариському матчі
НК Верес
Рівненський Верес та новачок УПЛ Кудрівка зіграли у Бучі товариський матч, який завершився перемогою підопічних Шандрука.
Єдиний гол в матчі на свій рахунок записав Денис Ндукве під завісу поєдинку.
Товариський матч
12 липня
Верес – Кудрівка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ндукве, 90
Зазначимо, що це вже третя перемога Вереса на літніх зборах. Раніше рівняни переграли Ниву (3:0) та Колос (3:2).
Кудрівка встигла зіграти три матчі, програвши Оболоні (2:0) та Полтаві (1:2), та перегравши Шахтар U-19 (3:1).
Раніше повідомлялось, що Верес попрощався з 19-річним півзахисником.