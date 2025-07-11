Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Верес покинув ще один гравець: цього разу 19-річний півзахисник

Микола Дендак — 11 липня 2025, 17:40
Верес покинув ще один гравець: цього разу 19-річний півзахисник
Орест Лепський
НК Верес

19-річний півзахисник рівненського Вереса Орест Лепський покинув команду в статусі вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Де футболіст може продовжити кар'єру – наразі не відомо.

Лепський є вихованцем Вереса. Він за три сезони в клубі зіграв 68 матчів за юнацьку команду, в яких відзначився 11 результативними ударами. Також на його рахунку три поєдинки в основі Вереса.

Раніше інший 19-річний півзахисник "червоно-чорних" покинув клуб: Роман Ковалюк продовжить свою кар'єру в першоліговому Фенікс-Маріуполі. Також колишній вінгер рівнян підписав контракт з Буковиною.

Футбольні трансфери Верес Рівне

Верес Рівне

Вінгер Вереса близький до переходу в Буковину – джерело
Верес оголосив про підписання колишнього вінгера Металіста 1925
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 1-го туру чемпіонату України сезону 2025/26
Верес продовжив контракти з головним тренером та спортивним директором клубу
Верес з дебютним голом Ндукве обіграв у спарингу Колос

Останні новини