Верес покинув ще один гравець: цього разу 19-річний півзахисник

19-річний півзахисник рівненського Вереса Орест Лепський покинув команду в статусі вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Де футболіст може продовжити кар'єру – наразі не відомо.

Лепський є вихованцем Вереса. Він за три сезони в клубі зіграв 68 матчів за юнацьку команду, в яких відзначився 11 результативними ударами. Також на його рахунку три поєдинки в основі Вереса.

Раніше інший 19-річний півзахисник "червоно-чорних" покинув клуб: Роман Ковалюк продовжить свою кар'єру в першоліговому Фенікс-Маріуполі. Також колишній вінгер рівнян підписав контракт з Буковиною.