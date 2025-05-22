Верес – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч останнього туру УПЛ

Рівненський Верес та черкаський ЛНЗ зіграють між собою в матчі останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 25 травня, на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ця гра не матиме жодного турнірного значення, адже обидві команди вже забезпечили собі місце в наступному сезоні УПЛ. У минулому турі Верес програв Олександрії, а ЛНЗ розписав мирову з Ворсклою.