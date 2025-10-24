Вердер обіграв Уніон на старті 8-го туру Бундесліги

Сьогодні, 24 жовтня, відбувся стартовий матч 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу сезону-2025/26, в якому Вердер приймав Уніон Берлін.

Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний гол на 72 хвилині забив Грюль.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

8 тур, 24 жовтня

Вердер – Уніон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 72 Грюль

Завдяки цій перемозі Вердер піднявся на 7 місце в чемпіонаті, а ось Уніон залишився на 10 сходинці.

Раніше повідомлялось, що форвард Баварії Гаррі Кейн перевершив досягнення Мессі та Роналду.