Вердер обіграв Уніон на старті 8-го туру Бундесліги
Сьогодні, 24 жовтня, відбувся стартовий матч 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу сезону-2025/26, в якому Вердер приймав Уніон Берлін.
Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний гол на 72 хвилині забив Грюль.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
8 тур, 24 жовтня
Вердер – Уніон 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 72 Грюль
Завдяки цій перемозі Вердер піднявся на 7 місце в чемпіонаті, а ось Уніон залишився на 10 сходинці.
