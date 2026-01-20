Вольфсбург оголосив про трансфер 20-річного японського нападника
Вольфсбург оголосив про перехід нападника нідерландського НЕКа Кенто Шіогаї.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
20-річний японець підписав контракт до 30 червня 2030 року. Форвард носитиме футболку "зелено-білих" під номером 7.
Фінансові деталі угоди не розголошуються. За інформацією ESPN, німецький клуб активував клаусулу гравця, яка становила 10 млн євро.
Шіогаї перейшов у НЕК влітку 2024 року як вільний агент. На його рахунку 42 матчі за клуб у всіх турнірах, в яких 14 голів та віддав результативну передачу.
Нагадаємо, раніше Вольфсбург оголосив про повноцінний трансфер захисника Ліона Саеля Кумбеді.