Олександр Булава — 20 січня 2026, 20:02
Вольфсбург оголосив про трансфер 20-річного японського нападника
Вольфсбург оголосив про перехід нападника нідерландського НЕКа Кенто Шіогаї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний японець підписав контракт до 30 червня 2030 року. Форвард носитиме футболку "зелено-білих" під номером 7.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. За інформацією ESPN, німецький клуб активував клаусулу гравця, яка становила 10 млн євро.

Шіогаї перейшов у НЕК влітку 2024 року як вільний агент. На його рахунку 42 матчі за клуб у всіх турнірах, в яких 14 голів та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше Вольфсбург оголосив про повноцінний трансфер захисника Ліона Саеля Кумбеді.

