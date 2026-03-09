Вольфсбург призначив нового головного тренера

Дітер Хеккінг призначений на посаду головного тренера Вольфсбурга.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

На цій посаді він замінив Даніеля Бауера, якого було звільнено напередодні. Він очолював команду з листопада минулого року, спершу як тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера, з грудня – як повноцінний наставник.

Під керівництвом Бауера Вольфсбург не зумів вибратися з кризи. Команда програла останні три матчі в Бундеслізі та наразі посідає передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи на 4 очки від рятівної 15-ї позиції.

Хеккінг раніше вже очолював Вольфсбург у 2012 – 2016 роках. Попереднім місцем роботи 61-річного фахівця був Бохум, який він очолював у 2024 – 2025 роках.