Колишній лідер Динамо може покинути Панатінаїкос у статусі вільного агента

Вінгер Панатінаїкоса Беньямин Вербич може покинути грецький клуб у січні в статусі вільного агента.

Про це повідомляє Pao Pantou.

Зазначається, що клуб та футболіст активно обговорюють умови розірвання контракту за взаємною згодою.

Також додається, що Панатінаїкос хотів продати Вербича ще влітку, але на півзахисника не знайшлося відповідного покупця.

Чинна угода словенця з грецьким клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Вербич перейшов у Панатінаїкос влітку 2022 року на правах вільного агента з Динамо. У поточному сезоні він зіграв лише 1 матч. У серпні повідомлялося, що Беньямін близький до переходу в Копенгаген.