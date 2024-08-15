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Колишній лідер Динамо може перейти в Копенгаген

Руслан Травкін — 15 серпня, 14:55
Колишній лідер Динамо може перейти в Копенгаген
Беньямін Вербич
Getty images

Словенський вінгер Беньямін Вербич близький до переходу в Копенгаген.

Про це пише данське видання tipsbladet.dk.

Cам гравець підтвердив, що не проти такого розвитку подій. 30-річний футболіст грав за Копенгаген з 2015 по січень 2018 року. Потім його придбало київське Динамо за 4 млн євро.

Після початку повномасштабного вторгнення рф Вербич відправлявся в оренду до Легії. Влітку 2022 року він приєднався до грецького Панатінаїкоса на правах вільного агента.

Зазначимо, що Беньямін нещодавно похвалив лідера "біло-синіх" Миколу Шапаренка, заявивши, що той готовий перейти у більш сильний чемпіонат.

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