Колишній лідер Динамо може перейти в Копенгаген

Словенський вінгер Беньямін Вербич близький до переходу в Копенгаген.

Про це пише данське видання tipsbladet.dk.

Cам гравець підтвердив, що не проти такого розвитку подій. 30-річний футболіст грав за Копенгаген з 2015 по січень 2018 року. Потім його придбало київське Динамо за 4 млн євро.

Після початку повномасштабного вторгнення рф Вербич відправлявся в оренду до Легії. Влітку 2022 року він приєднався до грецького Панатінаїкоса на правах вільного агента.

Зазначимо, що Беньямін нещодавно похвалив лідера "біло-синіх" Миколу Шапаренка, заявивши, що той готовий перейти у більш сильний чемпіонат.