Вербич пояснив відхід з Панатінаїкоса

Словенський нападник Беньямін Вербич пояснив свій відхід із грецького Панатінаїкоса.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

"Мій час у Панатінаїкосі закінчився. Я хотів би висловити подяку вболівальникам. Ваша підтримка означала для мене дуже багато. Дуже дякую також моїм товаришам по команді та всім, хто працює в клубі. Ви всі зробили моє перебування в Афінах незабутнім. До колекції трофеїв я з гордістю додав Кубок Греції. Бажаю вам удачі", – написав Вербич

Українським вболівальникам Вербич відомий тим, що грав за київське Динамо. "Біло-сині" придбали його в січні 2018 року в данського Копенгагена за 4 млн євро.

За Динамо він відіграв 99 поєдинків у всіх турнірах та забив 22 голи. За збірну Словенії провів 61 поєдинок та забив 6 голів.