Радий за команду: Компані — про першу перемогу в офіційному матчі на чолі Баварії
Венсан Компані
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Бельгійський фахівець Венсан Компані, який влітку очолив Баварію, поділився емоціями від перемоги над Ульмом (4:0). Це був перший тріумф в офіційному матчі для тренера біля керма мюнхенців.
Слова наставника цитує акаунт Bayern & Germany в соцмережі "Х" (Twitter).
"Насамперед я радий за команду. Ми добре розпочали та повели 2:0. Особливо я радий тому, що ми зіграли на нуль. Я мав довгу кар'єру гравця, і я знаю, що такі матчі не завжди виходять легкими.
Ми поставилися до суперника з усією серйозністю та зіграли дисципліновано. 4:0 – чудовий результат, йдемо далі", – сказав Компані.
Зазначимо, що на Чемпіоні виходила стаття, де ШІ оцінив шанси Баварії виграти Бундеслігу.