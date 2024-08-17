Радий за команду: Компані — про першу перемогу в офіційному матчі на чолі Баварії

Бельгійський фахівець Венсан Компані, який влітку очолив Баварію, поділився емоціями від перемоги над Ульмом (4:0). Це був перший тріумф в офіційному матчі для тренера біля керма мюнхенців.

Слова наставника цитує акаунт Bayern & Germany в соцмережі "Х" (Twitter).

"Насамперед я радий за команду. Ми добре розпочали та повели 2:0. Особливо я радий тому, що ми зіграли на нуль. Я мав довгу кар'єру гравця, і я знаю, що такі матчі не завжди виходять легкими.

Ми поставилися до суперника з усією серйозністю та зіграли дисципліновано. 4:0 – чудовий результат, йдемо далі", – сказав Компані.