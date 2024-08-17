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Радий за команду: Компані — про першу перемогу в офіційному матчі на чолі Баварії

Руслан Травкін — 17 серпня, 11:17
Радий за команду: Компані — про першу перемогу в офіційному матчі на чолі Баварії
Венсан Компані
Getty Images

Бельгійський фахівець Венсан Компані, який влітку очолив Баварію, поділився емоціями від перемоги над Ульмом (4:0). Це був перший тріумф в офіційному матчі для тренера біля керма мюнхенців.

Слова наставника цитує акаунт Bayern & Germany в соцмережі "Х" (Twitter).

"Насамперед я радий за команду. Ми добре розпочали та повели 2:0. Особливо я радий тому, що ми зіграли на нуль. Я мав довгу кар'єру гравця, і я знаю, що такі матчі не завжди виходять легкими.

Ми поставилися до суперника з усією серйозністю та зіграли дисципліновано. 4:0 – чудовий результат, йдемо далі", – сказав Компані.

Зазначимо, що на Чемпіоні виходила стаття, де ШІ оцінив шанси Баварії виграти Бундеслігу.

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