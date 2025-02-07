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Довбик спростував новину, що має проблеми з коліном перед матчем із Венецією

Олексій Мурзак — 7 лютого 2025, 16:43
Довбик спростував новину, що має проблеми з коліном перед матчем із Венецією
Артем Довбик
Getty Images

Український форвард Роми Артем Довбик не має проблем із коліном, про що раніше повідомляли італійські ЗМІ.

Про це футболіст сказав у короткому коментарі Tribuna.com.

"Маячня якась", – лаконічно відреагував нападник.

Нагадаємо, раніше видання Corrieregiallorosso повідомило, що Артем не зіграє з перших хвилин у матчі 24 туру Серії А проти Венеції через проблеми із запаленням коліна.

Матч Венеція – Рома відбудеться у неділю, 9 лютого. Початок зустрічі – о 13:30.

Нагадаємо, Довбик отримав одну з найвищих оцінок серед усіх гравців Роми за матч 1/4 фіналу Кубку Італії проти Мілана, який його команда програла 1:3.

Венеція Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Венеція

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