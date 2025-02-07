Довбик не вийде у старті Роми на матч проти Венеції: ЗМІ назвали причину

Нападник Роми Артем Довбик розпочне матч 24-го туру чемпіонату Італії проти Венеції на лаві запасних.

Про це повідомляє Corrieregiallorosso.com.

За інформацією джерела, українець перебуває не у найкращому фізичному стані, адже досі відчуває дискомфорт у коліні через тендиніт (запалення), яке він досі не подолав.

Замість нього у старті "вовків" знову з'явиться Елдор Шомуродов.

Матч Венеція – Рома відбудеться у неділю, 9 лютого. Початок зустрічі – о 13:30.

Нагадаємо, Довбик отримав одну з найвищих оцінок серед усіх гравців Роми за матч 1/4 фіналу Кубку Італії проти Мілана, який його команда програла 1:3.

Раніше Артем розповів, що він вважає причиною свого не найвдалішого дебюту за Рому.