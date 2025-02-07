Довбик не вийде у старті Роми на матч проти Венеції: ЗМІ назвали причину
Артем Довбик
AS Roma
Нападник Роми Артем Довбик розпочне матч 24-го туру чемпіонату Італії проти Венеції на лаві запасних.
Про це повідомляє Corrieregiallorosso.com.
За інформацією джерела, українець перебуває не у найкращому фізичному стані, адже досі відчуває дискомфорт у коліні через тендиніт (запалення), яке він досі не подолав.
Замість нього у старті "вовків" знову з'явиться Елдор Шомуродов.
Матч Венеція – Рома відбудеться у неділю, 9 лютого. Початок зустрічі – о 13:30.
Нагадаємо, Довбик отримав одну з найвищих оцінок серед усіх гравців Роми за матч 1/4 фіналу Кубку Італії проти Мілана, який його команда програла 1:3.
Раніше Артем розповів, що він вважає причиною свого не найвдалішого дебюту за Рому.