Вболівальник Лейпцига помер на стадіоні перед матчем Кубку Німеччини

Володимир Максименко — 29 жовтня 2025, 10:20
Матч 1/16 фіналу Кубку Німеччини між РБ Лейпциг та Енергі Коттбус розпочався з трагедії – помер вболівальник господарів арени.

Про це повідомила пресслужба "биків".

Перед матчем один з вболівальників команди втратив свідомість, коли люди заходили на стадіон. Чоловіка доставили до лікарні, проте лікарі не змогли врятувати його життя.

Клуб зазначає, що трагедія сталась без "зовнішнього втручання". Фанати обох команд проявили повагу до померлого, відмовившись від традиційних скандувань на підтримку футболістів.

Сама гра завершилась перемогою Лейпцига з рахунком 4:1 та виходом до наступної стадії змагання.

Зазначимо, що це не перша смерть на стадіоні за останній час – минулого тижня помер вболівальник Манчестер Сіті помер в Іспанії перед матчем із Вільярреалом.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ДТП на тракторі загинув син колишнього тренера Сіті Стюарта Пірса.

