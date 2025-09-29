Українська правда
Важливо зберігати емоційне домінування, – Артета оцінив перемогу Арсенала над Ньюкаслом

Володимир Максименко — 29 вересня 2025, 07:06
Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про важливу перемогу команди над Ньюкаслом в матчі 6 туру АПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба "канонірів".

"Це те, заради чого ми виходимо на поле. Команда чудово боролась і прекрасно взаємодіяла – ми заслуговували набагато більшого, ніж отримували.
Потрібно зберігати емоційно домінування на таких стадіонах, особливо якщо ситуація йде проти вас. Коли ухвалюються певні рішення, потім ти пропускаєш гол – реакція команди була видатною.
Стабільність та рівень, який демонструють футболісти, дають нам впевненість та віру у майбутнє. Потрібно продовжувати його підтримувати", – розповів Артета.

Арсенал завдяки цій перемозі набрав 13 очок і вийшов на друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Наразі команда Мікеля Артети програє 2 очки Ліверпулю. 

Раніше іспанський фахівець поділився подробицями відновлення Кая Гаверца.

