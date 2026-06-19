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Рух призначив нового головного тренера

Олег Дідух — 19 червня 2026, 14:21
Рух призначив нового головного тренера
Богдан Єсип
ФК Рух

Богдан Єсип призначений на посаду головного тренера Руха.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Терміни дії та умови контракту з Єсипом не розголошуються. До його тренерського штабу увійшли асистент Сергій Рибалка, тренер з фізичної підготовки Олексій Дитятьєв та тренер аналітик Кирило Богатир.

Єсип працює в структурі Руху з 2022 року. Він працював у академії клубу з командами різних вікових категорій, з листопада 2025 року очолював команду U-19.

В якості гравця виступав за Динамо-2, Зірку, російський Ростсільмаш, львівські Карпати, Закарпаття, Нафтовик-Укрнафту, Кримтеплицю, Суми та донецький Олімпік.

Нагадаємо, Рух проведе сезон-2026/27 у Другій лізі, проте не втратить професійний статус.

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