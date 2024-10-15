Колишня кохана зірки Галатасарая опублікувала нові гарячі знімки на платформі для дорослих

Колишня дружина нападника Галатасаря Лауро Ікарді робить усе можливе, аби підігрівати цікавість до себе, публікуючи гарячий контент.

Ванда Нара продовжує виставляти на сайт для дорослих досить відверті фото. Цього разу аргентинська модель з'явилася повністю оголеною на знімках.

Нагадаємо, що Нара здобула популярність завдяки своїм стосункам з футболістом Мауро Ікарді. Вони почали зустрічатися у 2014 році, і їхній роман привернув увагу через суперечливі обставини, пов’язані з конфліктом Ікарді з його колишнім товаришем по команді Максі Лопесом, який на той момент був чоловіком Ванди.

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У аргентинської пари є дві доньки, і Нара активно управляє кар’єрою Мауро, часто опиняючись у центрі уваги завдяки своїй відкритості та участі в його професійному житті. Їхні стосунки супроводжувалися публічними розставаннями та примиреннями. Нещодавно пара знову розійшлася.