Нападник київського Динамо Владислав Ванат відзначився дебютним голом за збірну України.

Це сталося на 37 хвилині матчу 2 туру Ліги націй проти Чехії. Гольову передачу віддав його партнер по столичному клубу Микола Шапаренко. Для першого голу 22-річному форварду вистачило 9 матчів та 304 хвилини.

Зазначимо, що в матчі першого туру Ліги націй "синьо-жовті" програли Албанії, а чехи у Грузії зазнали розгрому від місцевої збірної.

Нагадаємо, що Чемпіон веде для вас текстовий онлайн гри проти Чехії.