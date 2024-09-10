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Ванат відзначився дебютним голом за збірну України

Микола Дендак — 10 вересня, 22:36
Ванат відзначився дебютним голом за збірну України
Владислав Ванат
УАФ

Нападник київського Динамо Владислав Ванат відзначився дебютним голом за збірну України.

Це сталося на 37 хвилині матчу 2 туру Ліги націй проти Чехії. Гольову передачу віддав його партнер по столичному клубу Микола Шапаренко. Для першого голу 22-річному форварду вистачило 9 матчів та 304 хвилини.

Зазначимо, що в матчі першого туру Ліги націй "синьо-жовті" програли Албанії, а чехи у Грузії зазнали розгрому від місцевої збірної.

Нагадаємо, що Чемпіон веде для вас текстовий онлайн гри проти Чехії.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Чехії з футболу Владислав Ванат

Владислав Ванат

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