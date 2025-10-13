Все може бути: Ванат – про шанси України виграти групу відбору на ЧС-2026
Владислав Ванат
ФК Жирона
Нападник збірної України Владислав Ванат оцінив шанси національної команди фінішувати на першому місці в групі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.
Про це футболіст розповів у коментарі ВЗБІРНА.
"Друге місце – наш максимум? Не знаю, футбол – така штука непередбачувана. Можливо, Франція програє всі свої ігри, може таке бути.
Звичайно, що це маленький шанс, але все може бути, мені важко сказати. Можливо, [друге місце] буде і хороший результат, а можливо і поганий", – сказав Ванат.
Наразі групу D відбору очолю Франція, яка набрала 9 очок у 3 матчах. Україна має в активі чотири бали і йде на другій позиції.