Все може бути: Ванат – про шанси України виграти групу відбору на ЧС-2026

Нападник збірної України Владислав Ванат оцінив шанси національної команди фінішувати на першому місці в групі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Про це футболіст розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Друге місце – наш максимум? Не знаю, футбол – така штука непередбачувана. Можливо, Франція програє всі свої ігри, може таке бути.

Звичайно, що це маленький шанс, але все може бути, мені важко сказати. Можливо, [друге місце] буде і хороший результат, а можливо і поганий", – сказав Ванат.