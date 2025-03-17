Ван Леувен пояснив відхід Гармаша з Металіста 1925

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен пояснив відхід півзахисника Дениса Гармаша, який у січні розірвав контракт з клубом.

Про це фахівець розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Причина цілком конкретна – у мене був вибір на ігрові позиції, я вибрав інших футболістів. Такий гравець, як Гармаш, з такою кар'єрою, яку він мав, ми можемо відверто говорити про це – йому потрібно було прийняти все як є, або йти в іншому напрямку.

Чи був він занадто повільний? Не хочу вдаватися у деталі. У тому стилі, в якому будував команду, я не бачив для нього позиції, у мене були інші гравці, інший вибір. Із самого початку я був відкритий із ним і давав йому це зрозуміти", – сказав Ван Леувен.