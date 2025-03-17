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Ван Леувен пояснив відхід Гармаша з Металіста 1925

Олександр Булава — 17 березня 2025, 23:13
Ван Леувен пояснив відхід Гармаша з Металіста 1925
Денис Гармаш
ФК Металіст 1925

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен пояснив відхід півзахисника Дениса Гармаша, який у січні розірвав контракт з клубом.

Про це фахівець розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Причина цілком конкретна – у мене був вибір на ігрові позиції, я вибрав інших футболістів. Такий гравець, як Гармаш, з такою кар'єрою, яку він мав, ми можемо відверто говорити про це – йому потрібно було прийняти все як є, або йти в іншому напрямку.

Чи був він занадто повільний? Не хочу вдаватися у деталі. У тому стилі, в якому будував команду, я не бачив для нього позиції, у мене були інші гравці, інший вибір. Із самого початку я був відкритий із ним і давав йому це зрозуміти", – сказав Ван Леувен.

Денис Гармаш перейшов в Металіст 1925 із хорватського Осієка взимку 2024-го в статусі вільного агента. Всього за харківський колектив він встиг зіграти 15 матчів. Нагадаємо, значну частину кар'єри гравець захищав кольори Динамо (2007-2023).

Денис Гармаш Металіст 1925 Патрік ван Леувен

Патрік ван Леувен

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