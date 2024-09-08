Ван Дейк: Хочу зіграти на ще одному чемпіонаті світу

Капітан Ліверпуля і збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк планує зіграти на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Цитує оборонця Фабріціо Романо.

"Так, я хочу зіграти ще на одному чемпіонаті світу. Я знаю, що я все ще більш ніж у хорошій формі. Я капітан Ліверпуля, стабільний гравець і почуваюся чудово фізично", — сказав ван Дейк.

Наразі в активі оборонця лише участь на чемпіонаті світу в Катарі-2022, де він з командою дійшов до чвертьфіналу. На Євро-2024 нідерландці у півфіналі поступились Англії.

Наразі в активі ван Дейка 74 матчі та 9 голів за збірну Нідерландів. Напередодні він допоміг команді обіграти Боснію та Герцеговину на старті Ліги націй.